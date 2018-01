Nürnberger ist neuer Chef des Verfassungsschutzes

Potsdam. Der Jurist Frank Nürnberger ist neuer Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes. Das Kabinett bestellte den bisherigen Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt am Dienstag einstimmig zum Nachfolger von Carlo Weber, der zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist. „Sie wissen, dass die Zeiten nicht einfach sind“, sagte Nürnberger bei der Vorstellung in der Staatskanzlei zu seiner neuen Aufgabe. „Populisten und Extremisten auf allen politischen Seiten“ zeigten, dass sie nicht viel von der Demokratie und ihren Werten hielten.

Übernahme zum 1. Februar

Der bisherige Leiter der zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt, der 46-jährige Jurist Frank Nürnberger, wird das Amt zum 1. Februar übernehmen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam. Der märkische Verfassungsschutz hat derzeit 102 Mitarbeiter.

Die Nachbesetzung der Leitung der Ausländerbehörde und der märkischen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende soll noch in dieser Woche geklärt werden, sagte Schröter. Denkbar sei zunächst auch die Abordnung einer neuen Führungskraft aus einer anderen Behörde.

„Alle im Blick behalten“

Die Demokratie müsse in Zeiten, in denen sich Populisten und Extremisten ihren Werten entgegenstellen, wehrhaft bleiben, sagte Nürnberger. Sein Ziel sei, alle Extremisten und Feinde der Demokratie von Rechtsextremen über die sogenannten Reichsbürger bis hin zu Islamisten im Blick zu behalten, betonte der Jurist: „Da kann es kein Entweder-Oder geben.“

„Mir war es wichtig, dass die Persönlichkeit, die den Verfassungsschutz leiten wird, anerkannt ist im Land“, betonte Schröter. Nürnberger habe in allen seinen bisherigen Aufgaben verantwortungsvoll und erfolgreich gearbeitet, sein Weggang hinterlasse in Eisenhüttenstadt eine große Lücke.

Novellierungen nötig

Im Zuge der kommenden Beratungen über den Landeshaushalt müsse auch über mehr Mitarbeiter für den Verfassungsschutz gesprochen werden, sagte Schröter: „Wir werden über einen Zuwachs im Personalbestand reden.“ Auch das märkische Verfassungsschutzgesetz müsse novelliert werden, Ziel seien dabei unter anderem der Einsatz neuer technischer Möglichkeiten und eine Erweiterung der parlamentarischen Kontrollrechte über den Verfassungsschutz.

Der Verfassungsschutz habe besondere Befugnisse und müsse deshalb auch in besonderer Weise kontrolliert werden, sagte Nürnberger. Dabei müsse jedoch berücksichtigt werden, das der Inlandsgeheimdienst nicht alle seine Quellen offenlegen könne.

Frank Nürnberger wurde am 23. März 1971 in Kölleda in Thüringen geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er an der Universität Potsdam Rechtswissenschaften und legte 1997 die zweite juristische Staatsprüfung ab. Seine berufliche Laufbahn begann 1998 in der sächsischen Justizverwaltung, 2002 wechselte er in die Straßenbauverwaltung nach Brandenburg. Nach verschiedenen weiteren Stationen übernahm er im Juli 2013 die Leitung der ZABH in Eisenhüttenstadt.

Von MAZonline