Frank Nürnberger wird neuer Verfassungsschutzchef

Potsdam. Der Chef der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt, Frank Nürnberger, wird neuer Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium. Der Jurist soll zum 1. Februar den Posten übernehmen. Das verlautete aus dem brandenburgischen Innenministerium. Zuvor hatte es eine Einigung in der rot-roten Koalition gegeben. Das Kabinett will nächste Woche die Personalentscheidung absegnen.

Nürnberger (44), der aus Thüringen stammt und seit 2013 die Zentrale Ausländerbehörde leitete, wird Nachfolger von Carlo Weber, der in den Ruhestand ging. Nürnberger hat Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam studiert und war zunächst in Sachsen und Berlin tätig. Im Jahr 2002 trat er in den brandenburgischen Landesdienst ein. Vor seiner Zeit als Erstaufnahme-Leiter war der Jurist Dezernatsleiter für Fachplanung bei der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg.

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann