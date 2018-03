So winterlich ist der Frühlingsanfang

Von wegen Frühlingsbeginn: Das Wetter macht in Brandenburg noch lange nicht, was der Kalender sagt. Denn eigentlich ist am 20. März Frühlingsanfang, zumindest kalendarisch. In der Mark beherrschen aber Schnee und Minusgrade den Tag. Die MAZ-Leser zeigen, wie es bei ihnen vor der Haustür aussieht.