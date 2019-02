Potsdam

Haben Sie noch einen alten, rosagrauen Papierlappen als Führerschein? Nicht mehr lange: Bis spätestens 19. Januar 2033 müssen diese gegen neue Plastikkärtchen im einheitlichen EU-Standard umgetauscht werden. Der Bundesrat stimmte Mitte Februar für einen Stufenplan, um mit der großen Aktion schon früher zu beginnen - damit nicht so viele bis zum letzten Moment warten und es einen Massenansturm bei den Ämtern gibt.

Die Bundesregeierung muss den Plan nun noch in einer Verordnung umsetzen und in Kraft treten lassen. Betroffen sind insgesamt rund 43 Millionen Autofahrer in Deutschland. Eine neue Fahrprüfung ist für sie nicht nötig – dafür aber ein Foto und laut ADAC rund 25 Euro Gebühren. Falls der alte Führerschein nicht fristgerecht umgetauscht wird, soll es ein Verwarnungsgeld von 10 Euro geben.

>> Lesen Sie auch:

Führerschein-Umtausch –Was Betroffene jetzt wissen müssen

Spätestens jetzt haben haben die vor 1998 ausgestellten deutschen Führerscheine Kultstatus - so abgegriffen sie auch sein mögen, wirken sie doch gerade deshalb längst nicht so seelenlos wie die neuen Kunststoffkarten mt dem Hologramm. Durch den Umtausch werden die kultigen Dokumente nun aus den Geldbeuteln verschwinden. Grund genug, sie noch einmal zu würdigen – und die schönen Stücke zumindest fotografisch zu erhalten.

Dazu brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser! Falls Sie noch einen verblassten, uralten Lappen in ihrem Portemonnaie tragen: Machen Sie ein Foto und schicken Sie es uns, wir veröffentlichen die Bilder in einer Galerie auf MAZonline. Persönliche Daten wie Nachname und Geburtsdatum auf den fotografierten Führerscheinen werden dabei selbstverständlich unkenntlich gemacht.

Bitte schicken Sie ihr Bild in einer Mail mit dem Betreff „Lappen“ an online@maz-online.de.

Von MAZonline