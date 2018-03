Wilke fordert Wilke – AfD-Kandidat scheitert knapp

Oberbürgermeisterwahl in Frankfurter (Oder)

In Frankfurter (Oder) ist heute einen neuen Oberbürgermeister gewählt worden. Von den fünf Kandidaten konnte sich keiner im ersten Wahlgang durchsetzen. Nun treten Linke-Politiker René Wilke und Amtsinhaber Martin Wilke in einer Stichwahl gegeneinander an. AfD-Kandidat Wilko Möller verpasste diese knapp.