Potsdam

Brandenburgs kommunale Fundbüros nehmen immer mehr Verlorenes und Vergessenes entgegen. Gerade in der Weihnachts- und Winterzeit häufen sich die Fundsachen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Vor Festen und Feiertagen verlieren die Leute schon mal gern häufiger Gegenstände, als zu normalen Zeiten“, sagt der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Gloßmann. 1532 Fundsachen habe das zentrale Fundbüro dort in diesem Jahr schon entgegengenommen, 362 mehr als 2017. Doch manchmal staunen selbst die Mitarbeiter, was ehrliche Finder so alles abgeben.

Zur Galerie Von Goldbarren bis zu Kettensägen: In Deutschlands Fundbüros landen keineswegs nur Geldbörsen und Regenschirme.

„Unter den häufigsten Fundgegenständen befinden sich Kleidungsstücke wie Handschuhe, Mützen, Schals und Jacken, Schlüssel jeglicher Art, Taschen und Schirme“, sagt Gloßmann. In Oranienburg ( Oberhavel) geben Finder pro Jahr gut 120 Fundsachen ab - neben Kleidung auch Smartphones und Fahrräder, wie Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer berichtet.

Das ist auch in der Landeshauptstadt Potsdam so. „Die Kellerräume sind voll mit Fahrrädern“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow. Fast 4200 Fundsachen hat das Potsdamer Fundbüro in diesem Jahr schon entgegengenommen. Den größten Anstieg hat es Brunzlow zufolge zwischen 2014 und 2016 gegeben. Dieses Jahr liege die Stadt wieder zahlenmäßig im oberen Bereich. „Die Stadt wächst und es kommen immer mehr Touristen“, erklärt er. Entsprechend mehr würde sich ansammeln.

Rollatoren und einen Kasten Bier

Rund 200 Fundsachen haben sich in diesem Jahr im Fundbüro der Stadt Frankfurt (Oder) angesammelt. 2017 waren es fast 60 Gegenstände weniger, wie Stadtsprecherin Vera Kubler mitteilt. Neben den üblichen Sachen wie Geldbörsen oder Schlüsseln haben die Mitarbeiter dort dieses Jahr auch Kuriositäten entgegengenommen - wie Rollatoren und einen Kasten Bier.

In Cottbus waren eine Motorsäge und ein Abgasanalysegerät unter den Fundsachen, in Oranienburg gehörten Gebisse und Hörgeräte zu den ungewöhnlichen Gegenständen. In Potsdam wurde sogar ein Gebissabdruck abgegeben. „Aber auch Kinderwagen oder Wasserfahrzeuge wie ein Tretboot, Kanu und ein Surfbrett“, sagt Jan Brunzlow.

Knapp 25 Prozent aller Fundsachen gingen in Potsdam zurück an ihre Besitzer. 66 der rund 200 Fundsachen waren es in Frankfurt (Oder). „Monatlich erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung über Fundsachen, die bei der Stadt aufbewahrt werden“, informiert Sprecherin Kubler. „Von all den vielen unterschiedlichen abgegebenen Fundsachen konnten in diesem Jahr 279 dem dann wieder glücklichen Verlierer übergeben werden“, berichtet der Cottbuser Stadtsprecher. Wesentlich geringer liegt die Rücklaufquote in Oranienburg. Dort waren es von 120 Fundsachen weniger als zehn.

Unabgeholtes wird vernichtet, versteigert oder verschenkt

Ein Fund werde entsprechend der vorgeschriebenen Fristen sechs Monate lang bei der zuständigen Behörde aufbewahrt, erläutert Kubler. Mit Ablauf dieser Frist erwerbe der Finder das Eigentum an der Sache. Dabei seien allerdings datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten, wenn es sich zum Beispiel um Smartphones um digitale Speichermedien handle. Fachwerkstätten müssten Inhalte vor der Übergabe löschen, sagt die Sprecherin.

In Frankfurt (Oder) würden Fundsachen je nach Zustand entweder vernichtet, auf einer öffentlichen Auktion veräußert oder gemeinnützig verschenkt. In Potsdam finden jedes Jahr drei Onlineversteigerungen statt. Die Erlöse liegen dort jährlich bei bis zu 12 000 Euro, wie Jan Brunzlow sagt.

„Das eingenommene Geld verbleibt für drei Jahre im Haushalt der Stadt“, erklärt die Oranienburger Sprecherin. Sollte sich doch noch ein Eigentümer melden, bekomme der dann das Geld zurück, das bei der Versteigerung eingenommen wurde. „Vorausgesetzt, er weist nach, dass er von der Versicherung kein Geld für den Verlust bekommen hat“, so die Sprecherin. Danach gehe das Geld in den städtischen Haushalt über.

Von RND/dpa