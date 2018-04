Potsdam

Vor zwölf Jahren ist sie spurlos verschwunden – nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt. Seit dem 25. September 2006 gibt es kein Lebenszeichen von Georgine Krüger. Das Verschwinden der damals 14-jährigen Schülerin aus Berlin gilt als einer der mysteriösesten Kriminalfälle der Region Berlin/Brandenburg. Die Polizei vermutet, dass Georgine einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht mehr lebt. Am heutigen Donnerstag ist die Polizei einer neuen Spur nachgegangen und hat mit Leichenspürhunden ein Grundstück im Havelland durchsucht. Es war nicht das erste Mal, dass in Brandenburg nach dem Mädchen gesucht wurde.

Polizei durchkämmte Gelände rund um den Mühlenbecker See

Im Mai 2009 hatte die Polizei in Mühlenbeck (Oberhavel) mit Hunden nach dem Mädchen gesucht. Es gab Hinweise, dass Georgine in der Nähe eine Technoparty besucht haben soll. Drei Tage lang durchsuchten Polizisten das Gelände rund um den Mühlenbecker See.

Die Technoparty hatte auf dem Schlossgut Dammsmühle stattgefunden, dort hatten Hunde eine Spur von Georgine gewittert und bis zum Mühlenbecker See verfolgt. Dort verlor sich diese Spur aber.

Im September wiederholte die Polizei ihre Suchaktion in Mühlenbeck. Dieses Mal wurde wegen der Suche auch eine Autobahnauffahrt gesperrt.

Erfolglose Suche im Poststadion in Berlin-Moabit

Nur wenige Tagen nach dem Verschwinden hatten rund 50 Polizisten in Berlin nach dem Mädchen gesucht. Durchsucht wurde dabei das Poststadion in Moabit. Das Stadion gehöre noch zu dem Bereich, den die 14-Jährige von ihrem Wohnort „zu Fuß erreichen konnte“, sagte ein Polizeisprecher damals.

RBB-Sendung „Täter, Opfer, Polizei“ griff den Fall auf

Der Fall von Georgines Verschwinden sorgte für viel Aufmerksamkeit. Auch die RBB-Sendung „Täter, Opfer, Polizei“ griff den Fall auf und berichtete im Januar 2015 über die Schülerin.

