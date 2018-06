Der Dieselskandal gab dem Vorhaben nochmals Schwung: Der Bundestag hat am Donnerstag die Möglichkeit eines Musterfeststellungsklage beschlossen. Geprellte Verbraucher können sich in einem Register sammeln und geschlossen gegen Unternehmen klagen. In Brandenburg begrüßen Politiker das neue Recht, haben aber Kritik an Details.