Potsdam

Zur Verhinderung weiterer Pharma-Skandale hat sich Brandenburgs neue Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) für eine leistungsstarke Arzneimittelaufsicht ausgesprochen. „Das muss eine Art Firewall sein“, sagte Karawanskij am Donnerstag im Landtag in Potsdam. Es sei die Pflicht staatlicher Aufsichtsbehörden, die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren. Das Land müsse deshalb auch zu einem attraktiven Arbeitgeber werden, um die bereits beschlossenen zwölf zusätzlichen Stellen für die märkische Arzneimittelaufsicht besetzen zu können.

Hintergrund ist der Mitte Juli durch einen Medienbericht aufgedeckte Lunapharm-Skandal um den Handel des märkischen Unternehmens mit in Griechenland gestohlenen Krebsmedikamenten. Karawanskijs Vorgängerin Diana Golze (Linke) war wegen des Skandals Ende August zurückgetreten. Kriminelle Netzwerke, die Lücken in Gesetzen und bei der Kontrolle ausnutzen, seien ein bundes- und europaweites Problem, betonte Karawanskij. Um dem zu begegnen, müssten Bundesländer, Bund, EU und Überwachungsbehörden nach bestmöglichen Lösungen suchen.

Hohe Arzneimittelpreise sollen ebenfalls Thema werden

Die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher forderte in der Landtagssitzung, auch die in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr hohen Arzneimittelpreise zum Thema zu machen. So seien die Preise der 250 umsatzstärksten patentgeschützten Medikamente in der Bundesrepublik deutlich höher als in anderen Ländern. Dies fördere auch intransparente Importe billigerer Arzneimittel aus dem Ausland. Solche Re- und Parallelimporte müssten mit Blick auf die Sicherheit der Patienten abgeschafft werden, forderte Nonnemacher. Um die Ausgaben der Krankenkassen für Medikamente zu senken, gibt es in Deutschland derzeit für Apotheken eine vorgeschriebene Importquote für billigere Arzneimittel.

Gesundheitsnutzen statt Profitabilität

In der Pharmaforschung müssten zudem Anreize geschaffen werden, die statt hoher Gewinne den tatsächlichen Bedarf an neuen Arzneimitteln in den Mittelpunkt stellen, forderte Nonnemacher, die selbst Ärztin ist. Die Forschung müsse sich am Gesundheitsnutzen und nicht an der Profitabilität orientieren. Sichere Arzneimittel seien eine Frage, die weit über den Lunapharm-Skandal hinausgehe.

Von MAZonline