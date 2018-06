Potsdam

Die Einigung in den Verhandlungen über die künftige Finanzausstattung der Kommunen, über die die MAZ am Dienstag zuerst berichtet hatte, löste unterschiedliche Reaktionen aus. Im Landtag begrüßten die Fraktionen von SPD und Linke wie erwartet den erzielten Durchbruch. Die Opposition äußerte sich zurückhaltend.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff sagte, insgesamt würden mehr als eine viertel Milliarde Euro mehr in die kommunalen Kasse fließen. „Das ist ein wichtiger Schritt und bedeutet mehr Leistung für die Bürger des Landes.“ So könnten die Kommunen in neue Kitas, Schulen und Jugendclubs investieren. Einen solchen Umfang an Geldern im Rahmen des kommunen Finanzausgleichs habe es in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben. Auch die Linke begrüßte die Einigung. Fraktionschef Ralf Christoffers sagte, damit steige die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen

Die sogenannte Verbundquote steigt von 20,0 auf 22,4 Prozent

Die Kommunen sollen danach deutlich mehr Geld aus den Steuereinnahmen des Landes erhalten als bislang vorgesehen. Ihr Anteil solle in drei Schritten von derzeit 20,0 Prozent auf 22,4 Prozent im Jahr 2021 steigen. Die sogenannte Verbundmasse steigt damit auf Basis der aktuellen positiven Steuererwartungen von gut 1,9 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden Euro. Die Werte sollten in den Doppelhaushalt 2019/2020 aufgenommen werden, den das Kabinett am 3. Juli beschließen will. Danach berät der Landtag, mit einem Beschluss wird im Dezember gerechnet. Zudem ist geplant, den Ausgleich für soziale Lasten vor allem ländlicher Regionen zum kommenden Jahr von 20 auf 80 Millionen Euro zu erhöhen, wie SPD-Fraktionschef Bischoff sagte.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Steeven Bretz, kritisierte, dass Rot-Rot der bisherigen Systematik in den Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen treu bleibe. Man hätte sich gewünscht, dass neue Ansätze diskutiert würden. So handele es sich um ein „schlichtes Weiter-So“.

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel forderte, die Umverteilung unter den Kommunen neu zu regeln, zum Beispiel nach Bedarf. „Wenn es nur darauf hinausläuft, mit der Gießkanne alles gleich zu verteilen, werden wir die Probleme etlicher Kommunen nicht lösen.“

Von Igor Göldner