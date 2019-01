Potsdam

Während Süddeutschland und Österreich in Schnee versinken müssen die Märker noch auf die weiße Pracht warten. Denn am Donnerstag zeigt sich zunächst in einigen Teilen Brandenburgs die Sonne – während das südliche Brandenburg weiter mit Schneefällen rechnen kann.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, kämpft sich die Sonne vor allem in Nord-Brandenburg durch die dichte Wolkendecke. Die Temperaturen liegen bei etwa zwei Grad.

Glatte Straßen in Süd- und Westbrandenburg

Besonders Autofahrer müssen vorsichtig sein. Am Morgen sorgten vor allem in Süd- und West-Brandenburg Schnee und gefrierender Regen noch für glatte Straßen.

+++ Lesen Sie hier den Liveblog zum Deutschlandwetter +++

Vor Glätte warnen die Meteorologen auch am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag. Niederschläge bei Temperaturen um den Gefrierpunkt lassen die Straßen demnach wieder rutschig werden.

Tagsüber erreichen die Werte am Freitag in der Spitze fünf Grad – bei wechselhaftem, meist regnerischem Wetter.

Von RND/dpa/lin