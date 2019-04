Potsdam

Auf dem östlichen Berliner S-Bahn-Ring kommt es in den nächsten Wochen zu größeren Behinderungen. Ab Montag, 8. April fahren bis Betriebsschluss am Sonntag, 19. Mai keine S-Bahnen zwischen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee. Zwischen dem 15. und 28. April, während der Schulferien, wird auch der Abschnitt zwischen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen gesperrt. Betroffen sind neben der Ringbahn (S41/42) auch die Linien S8 und S85. Die Bahn tauscht in dieser Zeit die Gleise aus und erneuert zwei Weichen. Die S-Bahn bringt zwischen Landsberger Allee und Gesundbrunnen Ersatzbusse auf die Straße.

Pendler aus Brandenburg, die mit dem RE 3 oder RE5 aus Blankenfelde oder Ludwigsfelde nach Berlin-Südkreuz fahren, müssen ab dem 20. Mai zwei Wochen lang auf Ersatzbusse umsteigen. Von Oranienburg aus fahren im Juni und im August an drei verlängerten Wochenenden jeweils von Freitag bis Montag kein Regionalzüge nach Gesundbrunnen beziehungsweise Lichtenberg. Bei Oranienburg wird dann eine Eisenbahnbrücke über die Autobahn neu gebaut.

Insgesamt ist das Unternehmen in diesem Jahr in Berlin/ Brandenburg auf etwa 6400 Baustellen aktiv und investiert nach eigenen Angaben 522 Millionen Euro. Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, sagte: „Wenn wir heute nicht bauen, fährt morgen kein Zug. Bauen bedeutet zwar zeitweilige Sperrungen, aber am Ende auch mehr Kapazität, mehr Zuverlässigkeit und mehr Pünktlichkeit.“ Gute Beispiele dafür seien das umgestaltete Ostkreuz in Berlin oder das Karower Kreuz in Brandenburg.

Verbessert hat sich laut DB auch der barrierefreie Zugang zu den Stationen in Berlin. Ihr Anteil erhöhte sich in den vergangenen zehn Jahren von 77 auf 94 Prozent.

Von MAZonline