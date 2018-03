Golze: Bewerbungsrede vom Krankenbett aus

Potsdam. Die Brandenburger Linke kann bei ihrem Parteitag am Samstag gleich in doppelter Hinsicht Geschichte schreiben. Erstmals könnte die neue Parteiführung aus einer weiblichen Doppelspitze bestehen. Und erstmals findet eine der Bewerbungsreden vom Krankenbett aus statt: Sozialministerin Diana Golze (Linke) kann dem Parteitag wegen eines Krankenhausaufenthaltes voraussichtlich nicht beiwohnen. Ihre Bewerbungsrede für den Parteivorsitz wurde deswegen vorab auf Video aufgezeichnet und soll den Delegierten am Sonnabend gezeigt werden.

Golze war während ihres Italien-Urlaubs im vergangenen Jahr von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Sie muss sich deswegen erneut einer Operation unterziehen.

Als ihre Co-Vorsitzende stellt sich Landesgeschäftsführerin Anja Mayer zur Wahl. Parteichef Christian Görke tritt nicht erneut an. Er hatte die Doppelspitze aus Golze und Mayer vorgeschlagen.

Von Torsten Gellner