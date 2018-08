Neuruppin

Es wird eng für Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt eine Kabinettsumbildung in den kommenden Tagen nicht aus. Zunächst solle ein Bericht der Expertenkommission zu dem Medikamentenskandal abgewartet werden. Derzeit werde zwar intern in der Regierung nicht über einen Personalwechsel gesprochen. „Es kann aber sein, dass Ende August das Kabinett nicht mehr so aussieht wie heute“, sagte Woidke am Mittwoch am Rande seiner Sommerreise in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin).

Bis Ende August wird ein Bericht der sogenannten Task Force zu dem Skandal um illegal importierte Krebsmittel erwartet. Sollten sich aus diesem Bericht Belastungen ergeben, müssten personelle Konsequenzen in der Verwaltung und im Kabinett gezogen werden, so Woidke.

In dem Skandal steht vor allem Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) mit ihrer Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke) unter Druck. Ihre Verwaltung war lange Zeit nicht gegen einen mutmaßlich illegalen Handel mit Krebsmedikamenten vorgegangen, obwohl es sowohl von griechischen Behörden als auch von Seiten der Potsdamer Staatsanwaltschaft Hinweise gegeben hatte. Auch nach Bekanntwerden des Skandals hatten Golze und Hartwig-Tiedt zunächst das Ausmaß des Skandals heruntergespielt. Später hatte sich Golze entschuldigt.

Damit dürfte das Ende von Golzes Ministerkarriere besiegelt sein. So deutlich hat sich Regierungschef Woidke zuvor nicht von seiner Ministerin distanziert. Auch innerhalb der Linken gibt es inzwischen die Einsicht, dass es besser wäre, wenn Golze einen Schnitt machen würde. Bliebe sie im Amt, so die Überlegung, könnte das den gesamten Wahlkampf im kommenden Sommer überschatten. Golze sollte Spitzenkandidatin werden.

In der SPD gibt es vor allem die Befürchtung, dass das Sozial- und Gesundheitsministerium durch die Affäre Schaden nehmen könnte. Für die Partei ist es eng verknüpft mit der Person Regine Hildebrandt, die das Amt nach der Wende für neun Jahre inne hatte.

Von Lars Grote und Torsten Gellner