Grippewelle wird noch heftiger in Brandenburg

Noch ist die Grippewelle in Brandenburg nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Die Aktivität der Viren steigt aber dem Robert-Koch-Institut zufolge noch an. Wie groß die Grippewelle wirklich ist, wissen wir erst in ein paar Wochen. Eines ist jetzt schon sicher: Patienten, die eine Impfung mit Vierfach-Schutz bekamen, sind klar im Vorteil.