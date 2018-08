Potsdam

Es geht um mutmaßlichen Pfandbetrug in Millionenhöhe: Mitarbeiter der Mineralquellen GmbH in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) sollen über einen längeren Zeitraum hinweg in großem Stil Leergut unterschlagen und volle Getränkekisten am Konzern vorbei verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen sieben Personen – sechs Lager-Mitarbeiter sowie ein externer Geschäftspartner einer kleineren Getränkefirma. Der Betrug soll sich über Jahre hingezogen haben. Das Unternehmen selbst wollte sich nicht zu dem Fall äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Im Juli kam es laut Cottbuser Staatsanwaltschaft bei dem beschuldigten Geschäftspartner zu einer Hausdurchsuchung. Dabei seien Geschäftsunterlagen aus mehreren Jahren sichergestellt worden. Diese müssten jetzt ausgewertet werden, hieß es.

Mehr Leergut abgerechnet als zurückgegeben

Nach Informationen der „Lausitzer Rundschau“ hat die Geschäftsführung des Unternehmens bereits kurz vor Weihnachten die verdächtigen Angestellten zu Gesprächen in die Chefetage geladen und mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie sollen sich unrechtmäßig bei der Entgegennahme von Pfandflaschen inklusive Leergut-Kisten, aber auch mit dem Verkauf voller Getränkekisten aus dem Konzern große Summen erschlichen haben. Bei den Gesprächen soll auch ein Anwalt zugegen gewesen sein.

Die Mitarbeiter sollen sich demnach abgesprochen, Lieferpapiere gefälscht und so das Unternehmen um Millionen geprellt haben. Angesichts der Umsätze pro Wasserkasten muss die Betrugsmasche über einen längeren Zeitraum gelaufen sein. Für eine zurückgegebene Wasserkiste mit zwölf Flaschen erhält man 3,30 Euro.

Genaue Summe muss noch ermittelt werden

Laut „Lausitzer Rundschau“ wurde zwei Mitarbeitern bei diesen Gesprächen vorgeworfen, das Unternehmen um jeweils 750.000 Euro geprellt zu haben. Die übrigen Mitarbeiter sollen jeweils einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet haben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wollte diese Zahlen jedoch nicht bestätigen. Es gehe um höhere Summen, heiß es, die aber zunächst ermittelt werden müssten.

Die in die Betrugsmasche möglicherweise involvierten Getränkehändler und die Lagermitarbeiter des Herstellers sollen dabei einen Deal eingegangen sein. Die Lageristen quittierten demnach höhere Rückgabemengen als tatsächlich abgegeben wurden. Im Gegenzug sollen sie mehr gefüllte Getränkekisten ausgegeben haben, als tatsächlich abgerechnet wurden.

Bei Bad Liebenwerda werden jährlich etwa 200 Millionen Flaschen Mineralwasser und andere Erfrischungsgetränke abgefüllt. Gut 56 Millionen Flaschen laufen dort unter dem Namen Spreequell vom Band. Das Unternehmen gehört zur Rhön-Sprudel-Gruppe, die zu den größten Mineralwasserproduzenten Deutschlands gehört.

Pfandautomat manipuliert, 44.000 Euro erbeutet

Das deutsche Pfandsystem lädt immer wieder auch Betrüger ein. Mit einem so simplen wie dreisten Trick manipulierte ein Getränkehändler einen Pfandautomaten derart, dass die eingezogenen Flaschen zwar gescannt, aber danach nicht geschreddert wurden. So konnte der Mann ein und die selbe Flasche unzählige Male durch den Automaten jagen. So hat er eine Pfandbeute in Höhe von 44.000 Euro gemacht. Ende 2016 wurde er deswegen vom Amtsgericht Köln zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Deutschen Pfandsystem GmbH, bei der der Leergut-Ertrag abgerechnet wird, war der Betrug nicht aufgefallen. Erst ein anonymer Hinweisgeber brachte den Fall ans Licht.

Einen weitaus größeren Reibach soll ein Getränkehändler aus Castrop-Rauxel mit manipulierten Rückgabeautomaten gemacht haben. Es geht laut Staatsanwaltschaft um einen Schaden in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Der Prozess wurde in diesem Frühjahr jedoch kurz nach der Eröffnung wieder eingestellt. Das Gericht kam zu der Auffassung, dass es sich bei dem Angeklagten nur um einen Strohmann handelte. Die Suche nach den Hintermännern läuft.

Von Torsten Gellner und Anna Ringle