Brandenburg Weltgrößte Agrarmesse - Grüne Woche: Brandenburg satt Das Land Brandenburg wirbt auf der weltgrößten Agrar- und Verbrauchermesse für seine regionalen Spezialitäten und den ländlichen Tourismus. Doch die Landwirte sind nicht die einzigen, die während der Grünen Woche auf ihre Belange aufmerksam machen.

Das Gurkenkönigspaar reicht am 23.01.2017 auf der Grünen Woche in Berlin beim Brandenburg Tag saure Gurken aus dem Spreewald . An 75 Ständen stellen Produzenten des Landes ihre Produkte vor. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa-Zentralbild