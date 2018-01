Grüne Woche: Diebestour endet am Käsestand

Berlin. Sie kamen nicht zum Bummeln und Schlemmen, sie kamen zum Stehlen und Klauen. Am Ende wurden die Dieb festgenommen und die Polizei konnte einem beklauten Mann das Portmonee zurück geben. Zwei Männer und eine Frau sind am Freitagnachmittag nach einer Diebestour in der Brandenburghalle der Grünen Woche festgenommen worden.

Die Frau und die zwei Männer gingen professionell vor

Zuerst fiel das Trio an einem Marmelade-Stand auf. Während die Frau sich eine Probe nach der anderen reichen ließ, versuchten ihre Komplizen die Mitarbeiter am Stand abzulenken, um sich unbemerkt die Kasse unter den Nagel zu reißen. Eine Mitarbeiterin ließ sich jedoch nicht ablenken – das Trio zog also weiter.

Laut Polizei haben sie an insgesamt sieben Messeständen Ausschau nach Geld und Geldbörsen gehalten. Dabei gingen sie äußerst trickreich vor. So zum Beispiel unterhielten die Drei sich nicht untereinander. Außenstehende konnten also nicht ahnen, dass die Frau und die Männer zusammenarbeiteten, geschweige sich kannten.

Diebestour endet am Käsestand

An einem Käsestand endete die Tour des polizeibekannten Trios. Der 52-jährigen Frau gelang es zunächst, einen Mitarbeiter so abzulenken, dass sich der 46-jährige Komplize dessen Geldbörse, die auf dem Tresen lag, schnappen konnte. Doch wenig später wurde das Trio festgenommen, der beklaute Mann bekam seine Geldbörse zurück und war sichtlich erleichtert. Auf die 52-jährige Frau und die 40 Jahre bzw. 46 Jahre alten Männer warten nun entsprechende Verfahren. Außerdem prüft das Landeskriminalamt, ob sie für andere Trickdiebstähle in der Vergangenheit in Frage kommen.

Von MAZonline