Grüne warnen vor Grundwassergefährdung

In 15 Orten in Brandenburg liegt der Nitratgehalt im Grundwasser über dem Nitrat-Trinkwassergrenzwert von 50 Milligramm pro Liter, heißt es in eier Mitteilung der Grünen. Zudem gibt es drei Orte, an denen der Uran-Trinkwassergrenzwert überschritten wird. Zudem gefährden viele illegale Müllhalden die Trinkwasserqualität.