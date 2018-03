Haben Sie etwas gegen Eigentum, Herr Schulz?

Am 19. März – noch vor der Buchpremiere in Berlin – stellt die MAZ in einer exklusiven Veranstaltung den Schriftsteller Torsten Schulz und seinen neuen Roman „Skandinavisches Viertel“ vor. Im Mittelpunkt steht ein Makler, der frustriert ist, „dass das Geld der große Bestimmer ist“. Wie viel Torsten Schulz steckt in der Hauptfigur? Ein Gespräch.