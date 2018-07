Potsdam

Brandenburgs Bahnhöfe, deren Gebäude zu einem großen Teil marode sind, sollen endlich wieder ansehnlich werden. Dafür soll die Kompetenzstelle Bahnhof des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg (VBB) sorgen. Besonders um die Empfangshallen der Bahnhöfe im Land steht es schlecht. Mehr als 50 Prozent der 255 Bahnhofsgebäude im Land sind nach Angaben der Kompetenzstelle in einem mittleren oder schlechten Zustand.

Aufgabe der neuen Stelle ist es, die Kommunen und privaten Besitzer bei der Sanierung der Gebäude zu unterstützen und Fördergeld zu vermitteln. In vielen Fällen sollen außerdem alternative Nutzungsmöglichkeiten erarbeitet werden – so könnten Café, Wohnungen oder Veranstaltungsräume entstehen. Der reguläre Betrieb als Empfangshalle und Bahnhofsgebäude lohnt sich an den meisten Stationen wirtschaftlich nicht mehr.

Bahn will nur noch 15 Gebäude behalten

Die Deutsche Bahn hatte deswegen Anfang der 2000er Jahre damit begonnen, immer mehr Gebäude zu verkaufen. Aktuell hält die Bahn noch etwa 35 Empfangsgebäude, langfristig sollen nur noch 15 im Bahnbesitz verbleiben. An vielen Orten wechselten seit den Verkäufen immer wieder die Besitzer, oft verfielen dabei auch die Stationshäuser. Im vergangenen Jahr stand rund ein Drittel der Gebäude leer.

Dass nun erstmals eine Kommission die Situation analysiert und zwischen den beteiligten Akteuren vermittelt, ist für den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Landtag, Michael Jungclaus überfällig. „Es ist schon ein Quantensprung, wenn man sich ansieht, dass zuvor jahrelang nichts getan wurde“, sagt er. „Aber es ist bereits fünf nach 12 Uhr“.

Kompetenzstelle recherchiert Besitzer

In einem ersten Schritt will die Kompetenzstelle eine Bestandsaufnahme machen und die vielen verschiedenen privaten Besitzer der Immobilien recherchieren. Außerdem habe man sich eine Prioritätenliste mit 20 Bahnhöfen gesetzt, die zuerst analysiert werden sollen, sagte die Sprecherin. An den Bahnhöfen Jüterbog (Teltow-Fläming), Finsterwalde (Elbe-Elster) und Werneuchen (Barnim) habe es bereits Ortstermine gegeben. In einem zweiten Schritt im September soll dann bei möglichen Sanierungsfällen Geld aus verschiedenen Förderprogrammen an einzelne Projekte vermittelt werden. Im Dezember gebe es dann einen Bahnhofs-Workshop, an dem verschiedene beteiligte Akteure zusammen gebracht werden sollen – auch um über neue Nutzungsideen für einige Bahnhofsgebäude zu sprechen.

Ein Beispiel für eine solche Nutzung ist das Bahnhofsgebäude in Velten, das seit 2015 eine Bäckerei mit Café und einen Friseurladen beherbergt. Der Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz hatte das heruntergekommene Gebäude zwei Jahre zuvor gekauft und mit Eigenmitteln und Fördergeldern saniert und umgestaltet. Dabei hatte er auch über Probleme bei der Kommunikation mit dem Eisenbahnbundesamt geklagt, das die Erlaubnis der neuen Nutzung erschwert habe.

In diesen Fällen soll künftig die Kompetenzstelle vermitteln. Doch Michael Jungclaus von den Grünen ist skeptisch, dass eine Alternativnutzung an allen Stationen wirtschaftlich sein kann. „Das Land muss über die Verkehrsverträge auch steuernd eingreifen“, sagt er. Nur so könne sichergestellt werden, dass es in Zukunft auch wieder Toiletten und Kioske an Bahnhöfen im ländlichen Raum gebe.

Von Ansgar Nehls