Grüße von der Grinsekatze

Neuruppin/Potsdam. Was für ein Gewimmel auf dem Cover. Für „Lost On the Road To Eternity“, das aktuelle Album von Magnum, lässt der geniale Illustrator und Grafiker Rodney Matthews eine Vielzahl von Figuren aufmarschieren. Die man aus den fantastischen Geschichten kennen könnte. Lichtelben neben Gevatter Tod. Robin Hood neben Alice, die Grinsekatze natürlich und weiteres Personal aus dem Wunderland. Nicht zu vergessen Dorothy. das Hündchen Toto, der Blechmann, die Vogelscheuche und der feige Löwe aus dem Lande des Zauberers von Oz. Und durch Baumkronen eines verwunschenen Waldes huschen merkwürdige fliegende Schädel.

Matthews dürfte neben Roger Dean oder Frank Frazetta wohl einer der bekanntesten Künstler in diesem Metier sein. Während Matthews durch „Elric von Melnibone“, die Graphic Novel zum Buch von Michael Moorcock Berühmtheit erlangte und immer wieder für Magnum tätig war, entwarf Dean beispielsweise das Band-Logo und Plattenhüllen der Prog-Rocker Yes.

Bob Catley – der große Geschichtenerzähler. Quelle: Promo

Also wohin geht die aufregende Reise von Magnum, einer der dienstältesten britischen Rockbands denn diesmal? Womöglich ist es ein Abenteuer ohne Rückkehr, wie der Titel bereits andeutet: Verloren auf der Straße in die Ewigkeit. Auf jeden Fall scheinen Sänger Bob Catley und Gitarrist Tony Clarkin, die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der Truppe aus Birmingham weiter und weiter marschieren zu wollen. Mit den für sie typischen, doch ausgefeilten Hardrock-Stampfern. Mit melodischer wie rhythmischer Gestaltungskraft, die Lee Morris und Al Barrow an Schlagzeug und Bass offenbaren. Mit prächtigen Girlanden, die Rick Benton aus seinen Tasteninstrumenten zaubert. Mit wuchtigen Riffs und fabelhaften Soli von Clarkin. Ein unverkennbarer Personalstil, den die Band seit Großtaten wie „On A Storyteller’s Night“ kultiviert.

Und doch für die eine oder andere Überraschung sorgt. Flügel und Akustikgitarren haben einen großen Auftritt. Es geht immer mal wieder in Richtung Art-Rock. Geradezu bombastisch wird es mit einem kompletten Orchester. Magnum kommen wohl aus einer anderen Zeit. Unbeirrbar, stur, knorrig. Irgendwie. Sie bleiben sich auf ihrem 20. Album selbst treu. Wie ihre Anhänger und der Künstler Rodney Matthews.

Das Konzert: Magnum spielen am Sonnabend, dem 7. April, um 20 Uhr im Kulturhaus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin).

Von Ralf Thürsam