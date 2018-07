Potsdam

Seit Juni ist die Kohle-Kommission der Bundesregierung tätig. Schon zum Jahresende will sie Vorschläge für den Strukturwandel und den Ausstieg aus der Kohle unterbreiten. Solange will der sachsen-anhaltinische CDU-Regierungschef Rainer Haseloff offenbar nicht warten. Er forderte am Dienstag vom Bund Soforthilfen für die betroffenen Kohleregionen von 100 Millionen Euro, die noch in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden sollen.

Aus Brandenburg kam dafür Zustimmung. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es, dass ein solches Sofortprogramm sei nützlich, um den Strukturwandel in den betroffenen Regionen möglichst rasch voranzutreiben. Die Grünen in Brandenburg allerdings äußerten sich skeptisch. Es reiche nicht, immer wieder nur nach Geld vom Bund zu rufen, hieß es.

Geld soll in Infrastruktur fließen

Haseloff will das Geld vom Bund nutzen, um bessere Infrastrukturanbindungen zu planen und um Investitionen für neue Jobs in anderen Industriezweigen anzuschieben. „Ich kann aus einem Baggerfahrer schlecht einen Software-Ingenieur machen“, sagte Haseloff. Für jeden einzelnen Menschen müsse es eine klare „Anschlussperspektive“ geben, forderte er. Die Vorbereitung des Strukturwandels brauche Zeit, Ideen und Geld, betonte er.

Das sieht Brandenburgs Wirtschafts- und Energiestaatssekretär Hendrik Fischer offenbar ähnlich.: „Ein verstärkter Infrastrukturausbau muss oberste Priorität haben“, sagte er. Als Beispiel nannte er den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke von Cottbus nach Berlin. Unterstützung des Bundes sei auch bei der Ansiedlung von Forschungsinstitutionen in der Lausitz nötig, um neue Produkte und Dienstleistungen für die Region entwickeln zu können.

Brandenburgs Landesregierung hatte gemeinsam mit Sachsen im vorigen Jahr vom Bund Hilfen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro von 2019 bis 2024 für die Lausitz gefordert. Als Grund wurde das Auslaufen des Solidarpakts für die Länder im nächsten Jahr genannt.

Grüne sehen Landesregierungen am Zuge

Die grün-nahe Denkfabrik Agora Energiewende hatte einen Strukturwandelfahrplan für die Lausitz vorgelegt. Die sollte von 2019 an jährlich 100 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt erhalten für die Strukturentwicklung erhalten. Je 25 Millionen Euro sollen jedes Jahr der regionalen Wirtschaft, der Wissenschaft, der Infrastruktur und der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Ziel sei der schrittweise Abschied von der Braunkohle.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky sieht in erster Linie die Landesregierungen der betroffenen Ost-Länder in der Pflicht, endlich konkrete zu Vorschläge unterbreiten, wofür das Geld eingesetzt werden soll. „Dass es bisher keine projektreifen Planungen gibt, ist das zentrale Defizit für die Arbeit der Kohle-Kommission und für die Zukunft der Lausitz.“

Haseloff gegen schnellen Kohle-Ausstieg

Haseloff sprach sich erneut gegen einen zu schnellen Ausstieg aus der Kohle aus. Für den Klimaschutz sollte Deutschland lieber bei Verkehr und Wohnen Kohlendioxid sparen. Mit Zuschüssen für gute Wärmedämmung oder abgasarme Autos ließe sich so mit deutlich weniger Geld deutlich mehr Treibhausgas einsparen, sagte der CDU-Politiker. In diesen Bereichen sei in den vergangen Jahren viel zu wenig geschehen.

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ der Bundesregierung war im Juni eingesetzt worden. Sie soll bis Ende des Jahres ein konkretes Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen vorschlagen, wo tausende Jobs an der Braunkohle hängen. Bereits im Oktober will sie Empfehlungen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung in den Braunkohleregionen vorlegen.

Das Gremium besteht aus 24 Mitgliedern aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Wissenschaft, Politik und betroffenen Regionen und wird von vier Vorsitzenden geleitet, darunter Brandenburgs früherer SPD-Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Bislang gab es je eine Sitzung der Arbeitsgruppen „Energiewirtschaft und Klimaziele“ und „Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze in den Regionen“. Das nächste Mal kommt die Kommission am 23. August zusammen.

Studie: Kohleausstieg führt nicht zu zahllosen Kündigungen Ein beschleunigter Ausstieg aus der Braunkohle würde einer Studie des Öko-Instituts zufolge kaum betriebsbedingte Kündigungen in den Kohleregionen erfordern. „Der Strukturwandel verläuft vor allem im Braunkohlebergbau entlang der natürlichen Altersgrenzen“, hieß es. Wenn Deutschland den Ausstieg so beschleunige, dass es seine Klimaschutz-Ziele erreiche, dann gebe es 2030 noch 8000 Beschäftigte in der Förderung von Braunkohle und der Stromerzeugung. Bis dahin gingen fast zwei Drittel der Beschäftigten in den Ruhestand. Ende 2015 arbeiteten rund 15 400 Menschen im Kohle-Bergbau und weitere 5 400 in den Kraftwerken. Mehr als die Hälfte von ihnen seien über 50 Jahre alt.

Von Igor Göldner