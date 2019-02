Brandenburg Kommentar - Heimweh Aus der Abwanderung der 90er Jahre ist in Ostdeutschland das Phänomen der Rückwanderung geworden. In Brandenburg, wo allerorten Fachkräftemangel herrscht, tragen die Aktivitäten von Rückkehrer-Initiativen erste Früchte. Das Land und die Kommunen sollten die Förderung weiter forcieren, meint MAZ-Redakteur Igor Göldner.

Eine Frau steckt eine Postkarte der Postkarten-Aktion in Südbrandenburg „Ab nach Hause!“ in einen Briefkasten. Mit der Aktion wollen Städte aus Südbrandenburg Exil-Brandenburgern in anderen Bundesländern die Rückkehr schmackhaft machen. Quelle: dpa