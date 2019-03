Potsdam

Dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ist ein wichtiger Schlag gegen eine Heizöl-Bande gelungen, die einen Steuerschaden in Höhe von rund 100 Millionen Euro verursacht haben soll. Der Vorwurf: Die Drahtzieher sollen niedrig versteuertes Heizöl im großen Stil in Polen als teureren Dieselkraftstoff verkauft haben. 140 Ermittler waren am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. 20 Häuser und Grundstücke in Berlin und Brandenburg wurden durchsucht. In Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald) durchsuchten die Zollfahnder ein verlassenes Gewerbegrundstück, das die Heizölschmuggler zeitweise als Zwischenlager genutzt haben. Dort stellten die Ermittler Unterlagen sicher.

Der Schwerpunkt der kriminellen Machenschaften lag in Berlin. Vier Beschuldigte im Alter von 48 bis 59 Jahren wurden verhaftet. Die Ermittler haben laut Zollfahndung über 50.000 Euro und weitere Beweismittel sichergestellt.

Die Fahnder waren der Bande schon seit längerem auf der Spur. Zwischen August 2014 und April 2018 sollen über zwei in Berlin ansässige Großhandelsgesellschaften riesige Heizölmengen über die Grenze nach Polen gebracht worden sein. Heizöl ist zwar mit Dieselöl chemisch fast identisch, ist aber niedriger besteuert. Damit es nicht als Kraftstoff missbraucht und verkauft wird, ist es rot eingefärbt. Wer damit seinen Wagen betankt, macht sich strafbar.

6000 Fuhren über die Grenze

In über 6000 Fahrten wurde das günstige Heizöl nach Polen gebracht, wo es in verschiedenen Anlagen entfärbt wurde. Anschließend brachten die Schmuggler das Öl unversteuert auf den Markt. Dabei wurden zum Teil sogar Tankstellen beliefert. Ein Teil der Menge wurde aber direkt an Endverbraucher verkauft, die damit ihre Lkw betankten. Gegen sie wird in Polen gesondert ermittelt.

Der Zugriff steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen europaweit tätige Banden, die illegal mit Mineralöl handeln sollen. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen neun Beschuldigte, denen bandenmäßige Steuerhinterziehung mit einem derzeit bekannten Gesamtsteuerschaden von rund 100 Millionen Euro allein in Deutschland sowie gewerbs- und bandenmäßige Geldwäsche zur Last gelegt wird, wie es heißt.

Kein alltägliches Verfahren

Das Verfahren sei vom Umfang her für die Kollegen nicht alltäglich, sagte Christian Lanninger, Sprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg. „Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt mit der Auswertung der sichergestellten Datenträger“, sagte er. Das Ausmaß der Steuerhinterziehung könne sich als noch weitaus größer darstellen als bislang angenommen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin, Abteilung Wirtschaft, ist seit anderthalb Jahren mit dem Fall beschäftigt – in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden. Zeitgleich mit den Durchsuchungen in Deutschland wurden in Polen mehrere Abnehmer des illegalen Mineralöls verhaftet.

Von Torsten Gellner