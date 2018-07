Potsdam

Wegen der warmen Temperaturen ist in Brandenburg das Obst früher reif als in vielen Jahren zuvor. Und man braucht nicht unbedingt einen eigenen Garten, um Obstbäume zu räubern. Auf der Online-Plattform Mundraub.org können Nutzer auf einer Karte eintragen, wo im öffentlichen Raum Obstbäume und -sträucher stehen, wo man Nüsse einsammeln kann und wo Kräuter wachsen. Auch in Brandenburg sind viele Orte eingetragen, wo jeder kostenlos ernten kann.

Ziel der Betreiber-Organisation Mundraub ist es, die Menschen dazu zu motivieren, die Ressourcen vor ihrer eigenen Haustür wahrzunehmen. Weiterer positiver Begleiteffekt: Früchte von Bäumen, die niemandem gehören, werden genutzt und verrotten nicht am Wegesrand.

Gepflegt wird die Karte von den Nutzern. Wer also einen Kirschbaum vor der Haustür stehen hat, der niemandem gehört, kann ihn auf der Karte eintragen.

