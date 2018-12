Potsdam

Zwei Menschen starben Silvester 2017/18 in Brandenburg durch Feuerwerkskörper – Grund genug für die Behörden, vor den Gefahren der Knallerei zu warnen. Auf einem Bundeswehrsprengplatz bei Weißkeißel ( Sachsen) haben Brandenburger Zöllner jetzt demonstriert, welch ungeheure Gewalt gerade in Sprengkörpern der Feuerwerkskategorien 3 und 4 steckt.

Die sind in Polen frei verkäuflich, doch dürfen sie nur von Pyrotechnik-Profis nach Deutschland eingeführt werden. Viele Deutsche schmuggeln die so genannten Polenböller dennoch über die Grenze. Zehn Kilo hat der Zoll im Jahr 2019 bereits entdeckt. Im vergangenen Jahr waren es fast doppelt so viele. Wir haben in Zeitlupe gefilmt, welche Wucht entsteht, wenn die illegalen Knaller in einer Tonne, einer Trockner-Trommel oder einem Spind gezündet werden.

Von Ulrich Wangemann