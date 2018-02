Hindernis stoppt ICE: 560 Reisende betroffen

Neustadt (Dosse). Ein mit etwa 560 Reisenden besetzter ICE ist nahe von Neustadt (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegen geblieben, nachdem er über ein Hindernis gefahren war. Dabei handelte es sich möglicherweise um Schottersteine, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstagabend sagte. Der Zug wurde so stark beschädigt, dass er nach Angaben der Deutschen Bahn nicht mehr weiterfahren konnte. Der Zug habe kurz hinter dem Bahnhof Neustadt – wo er normalerweise nur durchfährt – in Richtung Berlin ein Hindernis überfahren, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagabend. Ob es sich dabei um Schottersteine gehandelt habe, könne er noch nicht sagen.

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der ICE aus Hamburg sollte über Berlin nach München fahren, ein Zugteil nach Jena Paradies in Thüringen.

Der #ICE1517 von #Hamburg nach #Berlin steht seit 17:47 Uhr auf freier Strecke ca. 800 Meter hinter dem #Bhf #Neustadt #Dosse weil er möglicherweise Schottersteine überfahren hat. #bpol ist vor Ort & Zug nicht mehr fahrbereit. Bisher gibt es keine Hinweise auf verletzte Insassen. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) February 1, 2018

Der Zug stand am Donnerstagabend zunächst auf freier Strecke. Er konnte aber noch zurücksetzen bis zum Neustädter Bahnhof. Gegen 19.15 Uhr begann dort die Evakuierung des ICE „Ostseebad Binz“ und „Kiel“, der um 16.17 Uhr in Hamburg-Altona mit Ziel auf München gestartet war.

Hubschrauber kreiste am Abend über dem Bahnhof

Die Zugreisenden stiegen in zwei unterschiedliche Ersatzzüge um – in einen Intercity und in einen anderen ICE, teilte der Bahnsprecher mit. Während des Umstiegs, der um 19.30 Uhr noch nicht abgeschlossen war, kreiste ein Hubschrauber der Polizei über dem Bahnhof. Auch Polizisten befanden sich auf dem Bahnhof.

Auf der Bahnstrecke kam es zu weiteren Behinderungen im Zugverkehr. „Die Kollegen fahren dort zuerst auf Sicht“, sagte der Bahnsprecher. Die Strecke ist dort aber zweigleisig, so dass nachfolgende Züge am liegengebliebenen ICE vorbei geleitet werden können. Bei anderen Zügen könne es aber zu Verspätungen kommen.

Von Renate Zunke und Axel Knopf