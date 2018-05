Potsdam

Am Sonntagmittag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine „amtliche Warnung vor Hitze“ herausgeben. Über der Mitte Deutschlands liegt ein Hitzeband – von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg, von Bremen runter nach Mainz.

Die Meteorologen warnen für den mittleren und südlichen Teil Brandenburg vor einer starken Wärmebelastung.

Am Sonntag bleibt es zunächst heiter, aber nach und nach kann es stark bewölkt werden.

Später im Tagesverlauf sind einzelne Schauer oder Gewitter, „dabei örtlich Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel“ möglich.

Am Sonntagnachmittag konkretisierte der DWD seine Warnung. So wurde für das Gebiet westlich von „Potsdam vor starken Gewittern“, „Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 50 km/h und kleinkörnigen Hagel“ gewarnt.

Für die Landeshauptstadt selbst über Berlin bis hin in die Uckermark wurden abgeschwächte Gewitter erwartet.

Die Temperaturen schwanken dabei von 25 Grad in der Uckermark bis 30 Grad im südlichen Brandenburg.

In der Nacht soll es niederschlagsfrei bleiben. Am Montag wird es dann noch heißer: Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad werden in Brandenburg erwartet.

Ab ins Wasser

Wer Abkühlung sucht, findet diese in etlichen Badeseen. Die Badegewässerqualität ist an den offiziellen Badestellen bisher nicht zu beanstanden.

Die hohen Lufttemperaturen erwärmen das Wasser. So hat der Neuruppiner See in Brandenburg nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bereits die 20-Grad-Marke erreicht.

Schwimmen im Freien ist bei Blitz und Donner allerdings lebensgefährlich.

Von MAZonline