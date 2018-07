Potsdam

Die Hitze hält weiter an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen eine „amtliche Warnung vor Hitze“ für ganz Brandenburg herausgegeben. Die Meteorologen erwarten bis in die Abendstunden eine „starke Wärmebelastung“.

Vor allem „im dicht bebauten Stadtgebiet von Potsdam“ sei mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen, heißt es seitens des DWD.

So richtig heiß wird es vermutlich ab 15 Uhr. Verschiedene Wetterportale, darunter WetterOnline und Kachelmannwetter, prognostizieren einen Temperatur-Anstieg auf 32 Grad und mehr.

Aber nicht nur in Brandenburg ächzen die Menschen wegen der Hitzebelastung. Die Hitzewelle in Deutschland hält an. Mit bis zu 38 Grad wird der Donnerstag laut DWD der heißeste Tag des Jahres. Die Spitzenwerte werden demnach im Raum Düsseldorf, Köln und Duisburg erwartet.

Von MAZonline