Potsdam

Nach einer kurzen Pause kehrt die Hitzewelle wieder nach Deutschland zurück. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Brandenburg kann sich am Donnerstag über Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad freuen: Spitzenreiter sind Potsdam und Cottbus. Auch die Landkreise Oder-Spree und die Uckermark knacken die 30-Grad-Marke. Etwas kühler bleibt es im Nordosten Brandenburgs: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel kommen auf sonnige 29 Grad.

In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen vielerorts unter die 20-Grad-Marke. Lindenberg schafft 18, Neuruppin und Potsdam 17 und Angermünde 15 Grad. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer landesweit über die 30-Grad-Marke. Im Süden Brandenburgs auf bis zu 34 Grad. Am heißesten wird es, wie bereits am Donnerstag, in Cottbus. Auch in Lindenberg und Potsdam steigen die Temperaturen auf 33 Grad.

Am Samstag gibt es dann schon wieder eine kleine Abkühlung. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 Grad in Neuruppin und 27 Grad in Potsdam. Sonnig bleibt es trotzdem.

Von MAZonline