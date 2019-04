Potsdam

Zum ersten Mal in diesem Jahr gilt seit Dienstagmorgen in Brandenburg flächendeckend die höchste Waldbrandstufe 5 („sehr hohe Gefahr“). Das bestätigte Raimund Engel, der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, auf MAZ-Anfrage. „So früh im Jahr passiert das äußerst selten“, erklärte Engel; im vergangenen Jahr galt die höchste Warnstufe erstmals Ende Mai für das ganze Land.

Die Faktoren, die für die Einstufung eine Rolle spielen, sind Niederschlag, Temperatur, Windstärke sowie Luftfeuchte und die sogenannte Streufeuchte. Dabei wird berechnet, ob die Bodenauflage im Wald (also abgestorbene Nadeln oder Blätter aus dem Vorjahr) zündempfindlich ist oder nicht. Die Einstufung wird täglich um 8 Uhr morgens aktualisiert. Die Landesbehörden entscheiden darüber aus Basis des ebenfalls fünfstufigen Waldbrandgefahrenindex (WBI), den der Deutsche Wetterdienst liefert, auf einer Farbskala von grün („sehr geringe Gefahr“) bis lila „sehr hohe Gefahr“). Der WBI kann im Einzelfall von den örtlichen Einschätzungen abweichen.

Keine Entwarnung für die nächsten Tage

Am Osterwochenende mussten die Feuerwehren in Brandenburg laut Engels vorläufiger Bilanz zu 40 Waldbränden ausrücken. „Das ist schon extrem für ein April-Wochenende“, sagte Engel. In 37 Fällen brannte nur eine relativ kleine Fläche von weniger als einem Hektar. Die drei größten Feuer hatte es in Spremberg ( Spree-Neiße) gegeben, wo Montagnacht 4,5 Hektar Fläche betroffen waren, außerdem brannte es bei Jüterbog ( Teltow-Fläming, etwa vier Hektar) und in Nassenheide (Obverhavel, zwei Hektar). Bei diesem Brand ermittelt die Polizei, es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Angesichts des Wettervorhersage gibt Raimund Engel für die kommenden Tage keine Entwarnung. Angesagt sind Temperaturen bis zu 26 Grad und starke Windböen. „Helfen würde jetzt nur eine Regenphase von einer Woche oder länger, dazu möglichst wenig Wind und wenig Sonne, und eine geringe Verdunstung.“ So ein kontinuierlicher Niederschlag in Brandenburg ist aber bis zum Wochenende nicht in Sicht.

Von Thorsten Keller