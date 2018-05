Am Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde lernen 50 Schüler in der Schul-Cloud. Einen Vorteil der Technik haben sie schon entdeckt: Man muss weniger Bücher schleppen. Auch die Tücken des Systems kennen die Neuntklässler bereits: „Gefühlt die Hälfte der Unterrichtsstunde geht fürs Hochladen drauf“, sagt eine junge Testerin.