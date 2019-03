Potsdam

Mit einem Rekordüberschuss von 600 Millionen Euro hat Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) das Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen. Darüber informierte Görke am Dienstag das Landeskabinett. Damit erreicht das Haushaltsplus den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Noch im Jahr 2010 hatte das Land ein Minus von 343 Millionen Euro verbuchen müssen.

Hauptursache für den finanziellen Höhenflug sind bessere Steuereinnahmen aufgrund der guten Konjunktur. So zahlten die Bürger 329 Millionen Euro mehr Steuern als prognostiziert. Gleichzeitig gab das Land 68 Millionen Euro weniger für Asylbewerber und deren Versorgung aus als vorgesehen. Wegen der extrem niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt sparte die Landesregierung darüber hinaus 40 Millionen Euro bei den Kosten für Kredite.

Ministerpräsident: „Hervorragendes Ergebnis“

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sprach von einem „hervorragenden Ergebnis“. Das Land habe in Lehrerstellen, ein beitragsfreies Kita-Jahr, Bahn- und Straßenbauprojekte, Krankenhäuser und Breitbandversorgung investiert, und dennoch Plus gemacht.

Laut Finanzminister Görke sollen von dem Überschuss 150 Millionen Euro zur Tilgung von Schulden verwendet werden – das ist ein Viertel des Überschusses. Der Rest fließt in die Rücklage, die damit auf mehr als zwei Milliarden Euro ansteigt. In den Vorjahren war die Hälfte des Überschusses in die Schuldentilgung geflossen. Dies sei aber angesichts bevorstehender Ausgaben in diesem Jahr anders, so Görke. Die von der Landesregierung geplante Übernahme von Straßenausbaubeiträgen werde teuer, sagte Görke. Bislang hätten die Bürger im Jahr etwa 25 Millionen Euro bezahlt. Regierungsintern geht man aber davon aus, dass weit mehr Straßen ausgebaut werden, wenn das Land dafür aufkommt und nicht mehr die Straßen-Anlieger.

Görke warnt vor Brexit-Risiken

Görke warnte außerdem vor finanziellen Risiken wegen des Brexit, Verschlechterungen bei der EU-Förderung und möglichen Finanzierungsverpflichtungen infolge des Strukturwandels in der Lausitz.

Der jüngste Tarifabschluss für Angestellte des Öffentlichen Dienstes sei bereits im schon beschlossenen Haushalt eingepreist gewesen und mindere deshalb den Überschuss nicht, äußerte der Finanzminister. Die Kosten für höhere Gehälter und eine bald folgende Anhebung des Beamtensoldes beziffert der Minister auf 370 Millionen Euro für die Jahre 2019 und 2020. Hingegen wird das Land aus seiner Rücklage einen erheblichen Beitrag zur Teilentschuldung der tief in der Kreide stehenden Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel leisten – Kosten: 152 Millionen Euro.

CDU : Mehr Schulden tilgen

CDU-Generalsekretär Steeven Bretz kritisierte: „ SPD und Linke wissen einfach nicht, was sie mit dem Steuergeld der Bürger Sinnvolles anfangen sollen.“ Eine Rücklage von „2000 Millionen Euro“ anzuhäufen, zeige, „wie schlecht rote Finanzpolitik funktioniert“. Zumindest müsse die Hälfte des überschüssigen Geldes in den Abbau von Schulden fließen.

Von Ulrich Wangemann