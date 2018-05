In Brandenburg soll am Mittwoch die Beitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr beschlossen werden. Doch das ist vielen nicht genug. Vor dem Landtag in Potsdam haben am Mittwochmorgen ein Zusammenschluss aus freien Kita-Trägern, gemeinsam mit Eltern und Kindern für längere Betreuungszeiten demonstriert.