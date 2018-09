Halle/Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung soll bei dem Bergbauunternehmen Leag Sicherheitsrückstellungen für die milliardenschwere Tagebausanierung einfordern. Das fordern die Brandenburger Grünen in Reaktion auf die Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), in der vor massiven Risiken für die Steuerzahler gewarnt wird.

Demnach könnten sich Unternehmen wie die Leag ihrer Pflicht entziehen, für die Rekultivierung ausgekohlter Tagebaue aufzukommen. Auch im Falle einer Betreiberinsolvenz müssten die Steuerzahler einspringen, warnen die Autoren der Studie. Die Folgekosten des Braunkohleabbaus liegen demnach im zweistelligen Milliardenbereich.

„Die Studie bestätigt frühere Erkenntnisse. Auch unsere Fraktion warnt seit langem vor dem Fall, dass die Leag eines Tages nicht mehr selbst in der Lage sein könnte, für die Braunkohlefolgekosten aufzukommen und dann der Steuerzahler dafür einspringen müsste“, sagte die energiepolitische Sprecherin Heide Schinowsky. „Damit es nicht soweit kommt, muss die Landesregierung von der Leag endlich Sicherheitsleistungen einfordern, auf die sie notfalls auch tatsächlich Zugriff hat.“

Risiken für Steuerzahler sind gestiegen

Die Risiken, dass der Steuerzahler für die Rekultivierung und Folgeschäden der Braunkohletagebaue aufkommen muss, sind laut der Studie in jüngster Vergangenheit gestiegen. „Nach aktueller Rechtslage bestehen große Risiken im Bereich der Konzernhaftung, die dazu führen können, dass die Bergbauunternehmen für die von ihnen verursachten Folgekosten nicht mehr aufkommen müssen”, heißt es in der Studie, über die das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zuerst berichtet hatte.

Im Zweifel müssten also Steuerzahler die Sanierung und Rekultivierung der riesigen Tagebaugruben finanzieren. „Die Rekultivierung und die Ewigkeitsschäden der Braunkohletagebaue verursachen Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Kohlekommission und die Bundesregierung müssen jetzt handeln, damit am Ende nicht die Steuerzahler auf den Kosten sitzen bleiben”, sagte Stefanie Langkamp von der Klima-Allianz Deutschland dem RND. „Die Vogel-Strauß-Politik der Bundes- und Landesregierungen ist ein hohes Risiko für die Steuerzahler”, ergänzte die BUND-Energieexpertin Tina Löffelsend.

Landesregierungen blieben untätig

Die Autoren der Studie hegen Zweifel daran, „ob zum Zeitpunkt der anfallenden Sanierungs- und Rekultivierungskosten noch ein wirtschaftlich potentes Unternehmen besteht, das diese Kosten tragen kann“. Der Kauf der ostdeutschen Braunkohle durch die EPH werfe „insgesamt große Fragen bezüglich des zukünftigen Engagements der EPH auf, für die Folgekosten des Braunkohlebergbaus aufzukommen”, so die Studie weiter. Trotzdem hätten Landesregierungen wie die von Brandenburg kaum Fortschritte bei der Sicherung der Rückstellungen gemacht.

„Um ein realistisches Bild der zu erwartenden Folgekosten des Braunkohlebergbaus zu erlangen, sollte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bergbehörden der Länder bei unabhängiger Seite ein eigenes Kostengutachten beauftragen”, fordern die Studienautoren. „Hierbei sollte ein besonderer Fokus auf Langzeitfolgekosten gelegt werden.“

Betreiber sollen in Fonds einzahlen

Außerdem empfiehlt die Studie, bei den Energiekonzernen liquide Mittel abzuweigen und in einen Fonds zu überführen. Dann stünden die Milliarden für die Rekultivierung auch im Fall einer Unternehmensinsolvenz zur Verfügung.

Die Kohlekommission kommt an diesem Montag zu ihrem ersten Auswärtstermin zusammen. Das Gremiums, das bis zum Ende des Jahres ein Ausstiegsszenario entwickeln soll, tagt in Halle, um sich über das mitteldeutsche Revier zu informieren.

Von Torsten Gellner und Andreas Niesmann