Potsdam

Kegeln, Feuer löschen, Kaninchen züchten – wenn Deutsche in ihrer Freizeit aktiv werden, tun sie das oft im Verein. Gerade in den ländlichen Regionen Brandenburgs geht häufig nichts ohne Vereine und die dort ehrenamtlich Engagierten. Allerdings deutet sich nun eine Trendwende an: Erstmals seit Jahren sinkt in der Mark die Zahl der Vereine, wie der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in seiner neuen Studie zum Vereinssterben in ländlichen Regionen konstatiert.

Demnach sind in den Jahren 2006 bis 2016 in Brandenburg rund 4500 Vereine aus den Registern verschwunden – ein bundesweiter Negativrekord. Zwar haben sich im selben Zeitraum 4464 Vereine gegründet. Doch der negative Saldo ist neu. „Mit Blick auf die Zukunft gibt es großen Handlungsbedarf“, sagt Holger Krimmer vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der die Daten gesammelt hat.

Vereinssterben als ländliches Phänomen

Wie die Autoren in der Studie feststellen, gibt es in Deutschland 600. 000 Vereine – so viele wie nie. Allerdings sind diese unterschiedlich auf Stadt und Land verteilt. Weil die Bevölkerung schrumpft, Menschen auf dem Land immer älter werden und junge Leute aus ländlichen Regionen in die Städte ziehen, seien Vereine auf dem Land bedroht. Ostdeutsche Bundesländer sind davon eher betroffen als westdeutsche. Chancen, ein aktives Vereinswesen am Leben zu erhalten, sehen die Forscher in der Digitalisierung. Videokonferenzen von der nächsten Vereinssitzung etwa könnten Ehrenamtlern lange Wege auf dem Land ersparen.

Drei Weißohr-Blauaugen-Kaninchen und ein Dreifarben-Schecken-Rex Kaninchen. Quelle: dpa/Woitas

Auch in den ländlichen Räumen klagen die Vereine über Mitgliederschwund. „In Storkow haben sich zwei Kegelvereine aufgelöst und dem größeren Sportverein angeschlossen“, sagt Dieter Arnold, Präsident der Sportkegler- und Bowlingverbände Brandenburg mit 600 Vereinen. Der Mitgliederschwund mache dem Landesverband jedoch große Sorgen.

Kein Raum für neue Ideen

Ähnlich wie die Kegler, haben viele der rund 17 .000 Vereine in Brandenburg Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren – oder Mitglieder zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, indem sie Schriftführer oder Kassenwart werden. „Vor allem Kultur-, Heimat- und traditionelle Vereine sind von Auflösungen betroffen“, sagt Lutz Reimann von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Lagfa). Warum der Nachwuchs ausbleibt?Da gebe es viele Gründe. „Jüngere Leute engagieren sich lieber projektbezogen und kurzfristig, etwa bei der Gestaltung eines Spielplatzes in ihrem Kiez. Viele wollen sich nicht langfristig an einen Verein binden“, so Reimann. Auch gebe es einige Vereine mit veralteten Strukturen, in denen es keinen Raum für neue Ideen gebe. Hinzu komme, dass gerade junge Menschen etwa mit dem Briefmarken- oder Taubenzüchterverein nichts anfangen können, weil der Trend schlicht vorbei ist.

Auch andere Vereine im Land spüren, dass sich weniger Menschen als früher bei ihnen engagieren wollen. Im Landesverband der Rassekaninchenzüchter Berlin-Brandenburg mit seinen 200 Vereinen gehen die Mitgliederzahlen seit Jahren zurück, viele haben sich bereits aufgelöst. „Der Altersdurchschnitt ist hoch und neue Mitglieder rücken nicht nach“, erklärt der Vorsitzende Martin Groß.

Bloß nicht binden

Sinkende Engagiertenzahlen machen auch den 300 im Förderverein Alte Kirchen Berlin-Brandenburg organisierten Vereinen zu schaffen. Während sich dem Förderkreis noch bis zum Jahr 2010 kontinuierlich 20 neue Vereine im Jahr anschlossen, stagniere die Zahl nun seit Jahren. „Noch gibt es kein Massenphänomen, dass sich Vereine auflösen, aber ich befürchte, dass die Zahl in absehbarer Zeit zurückgehen wird“, sagt Geschäftsführer Bernd Janowski. Auch er beobachtet eine „Bindungsangst an Institutionen“. Damit die Menschen wieder aktiver werden, müsse die Politik rechtzeitig reagieren. „Sie darf sich nicht auf dem Ehrenamt ausruhen und muss Engagierte besser finanziell unterstützen.“

Das Land hat andere Zahlen

Die Landesregierung hält die These vom Vereinssterben für eine Mär. Laut dem zuletzt 2014 veröffentlichten „Freiwilligensurvey“, das alle fünf Jahre erhoben wird, sind im Land fast 39 Prozent der über 14-Jährigen in irgendeiner Form ehrenamtlich engagiert, also rund 835 .000 Personen. „Die meisten davon in Vereinen“, so Regierungssprecher Florian Engels. Das Ehrenamt sei aktiver denn je, große Organisationen hätten in den Jahren 1999 bis 2009 weder in großem Umfang gewonnen noch verloren.

Dies erlaube aber keine Rückschlüsse auf das Vereinsleben vor Ort, argumentieren hingegen die Studienverantwortlichen. „Die Politik in Bund und Ländern stützt sich fast ausschließlich auf Zahlen und Erhebungen zum freiwilligen Engagement von Bürgern“, so Forscher Krimmer. Das klinge gut – sei aber leider ein Fehlschluss.

Über die Studie

Mit ihrer jüngsten Untersuchung „Vereinssterben in ländlichen Regionen – Digitalisierung als Chance“ haben die Forscher erstmals die Zahlen gelöschter Vereinen in ländlichen Regionen unter die Lupe genommen. Die Wissenschaftler haben im Rahmen der Förderinitiative „digital.engagiert“ von Amazon und Stifterverband mehr als 200 Vereinsregister durchforstet, Interviews und Fallstudien ausgewertet. Grundlage dafür war die Erhebung „Zivilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ) 2017“, für die mehr als 6300 gemeinnützige Organisationen repräsentativ befragt wurden.

Von Diana Bade