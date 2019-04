Mit deutlicher Mehrheit hat die Brandenburger AfD ihrem Landeschef Andreas Kalbitz knapp vier Monate vor der Landtagswahl den Rücken gestärkt. Der 46-Jährige wurde am Wochenende in Falkensee (Havelland) mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Die Delegierten beschlossen zudem ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 1. September.