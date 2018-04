Vierbeiner - Paradies für tobende Hunde im Wald in Brandenburg

Freie Bahn im Wald für Bello und Co.: Die erste legale Möglichkeit, Hunde in einem Wald in Brandenburg frei laufen zu lassen, wird am kommenden Dienstag offiziell in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) eröffnet. Dafür steht künftig ein eingezäunter Teil des Stadtwaldes der Domstadt unweit des Oder-Spree-Kanals zur Verfügung. Angesichts des sonst überall geltenden Leinenzwangs in den Wäldern Brandenburgs wolle man Hundebesitzern die Möglichkeit geben, ihren Hund auch mal frei im Wald laufen zu lassen, erläutert Stadtforstdirektor Thomas Weber. Der Fürstenwalder Stadtforst ist mit einer Fläche von rund 4700 Hektar einer der größten kommunalen Forste im Osten Deutschlands.

Von Kerstin Schreiber