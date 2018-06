Potsdam

In Brandenburg hat der Beratungsbedarf von Menschen stark zugenommen, die in der DDR aufgrund politischer Verfolgung gesundheitliche Folgeschäden erlitten haben. Von den rund 3000 Anfragen ging es in den zurückliegenden zwei Jahren bei jeder fünften Beratung (621) um sogenannte verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden. Das sei eine starke Zunahme und mittlerweile der zweithäufigste Beratungsgrund, sagte die Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke am Montag bei der Vorlage ihres neuen Tätigkeitsberichts. Oftmals gestalteten sich die Fälle allerdings als kompliziert. Die meisten Anfragen gebe es mit über 800 wegen der Einsicht in Stasi-Akten. Insgesamt hätten Ratsuchende insgesamt knapp 5000 Mal Kontakt zu der Bürgerberatung aufgenommen, darunter waren 1500 Bürger, die sich erstmalig an die Behörde gewandt habe. Im Bericht zu 2014/2015 waren knapp 6000 Kontakte erfasst worden.

Viele Betroffenen seien gesundheitlich nicht mehr in der Lage, die Anerkennung zu beantragen, so Nooke. Oftmals dauerten Verfahren auch zu lange. Viele hätten inzwischen auch ein hohes Lebensalter erreicht. Deshalb werde auch eine mobile Beratung durchgeführt, die bis zum Hausbesuch gehen kann.

Viele ehemals politisch Verfolgte in Brandenburg würden ungeachtet zahlreicher Unterstützungsleistungen an der Armutsgrenze leben, sagte Nooke, die das Amt am 1. Oktober angetreten hatte und damit vor allem einen Tätigkeitsbericht ihrer Vorgängerin Ulrike Poppe vorlegte.

Sie begrüßte eine Einigung mit dem Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) auf verbindliche Kriterien bei der Auswahl von Gutachtern, die in die Rehabilitierungsverfahren eingebunden sind. Nooke verwies auch auf den Härtefallfonds für ehemals politisch Verfolgte in Notlagen, den Brandenburg als einziges Bundesland eingerichtet habe. Nooke hofft auch auf eine Novellierung des sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes, wonach nicht nur strafrechtlich, sondern auch beruflich Rehabilitierte oder verfolgte Schüler einen Ausgleich erhalten sollen. Das Gesetz soll nach dem Willen des Landtags in den Bundesrat eingebracht werden.

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, so der offizielle Titel, hat derzeit elf Mitarbeiter. Weitere zehn Mitarbeiter sind in den Beratungsstellen tätig. Der Tätigkeitsbericht wird alle zwei Jahre dem Landtag übergeben.

Von Igor Göldner