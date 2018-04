Potsdam

In einer bewegenden Rede im Potsdamer Landtag hat der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, vor neuen Formen des Antisemitismus gewarnt. „Wir dürfen null Toleranz gegenüber Antisemitismus jeglicher Form zeigen“, sagte er. Aus Anlass des 70. Unabhängigkeitstages des Staates Israel sprach Issacharoff am Mittwoch vor den Brandenburger Abgeordneten.

Um Vorurteile zu bekämpfen sieht der israelische Botschafter vor allem die Bildung in der Verantwortung. „Wir müssen die jungen Menschen ermutigen, sich an das Geschehene zu erinnern und das Gedächtnis an die Shoa zu bewahren.“ Sehr ergreifend sei für ihn das Engagement von märkischen Schülern aus Oberhavel gewesen, die er bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg im Januar kennengelernt hatte.

Am Rednerpult des Landtags sprach Issacharoff auf Englisch auch über die freundschaftlichen Beziehungen zum Land Brandenburg - keine Selbstverständlichhkeit, wie er betonte. Der vom Landtag als besondere Geste zum 70. Gründungsjubiläum des Staates Israels gegründete Israel-Freundeskreis sei ein „starkes Symbol“ für die Beziehungen zwischen Israel und Brandenburg. Ausdrücklich lobte der Israelische Botschafter auch das Engagement von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), den er als „engen, persönlichen Freund“ bezeichnete. „Brandenburg wird für uns als Partner immer eine wichtige Rolle spielen.“

Von Diana Bade