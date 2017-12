Das war 2017 in Ihrer Nachbarschaft los

Potsdam. Ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt hinter uns. Im Verbreitungsgebiet der Märkischen Allgemeinen Zeitung gab es jeden Tag viele Dinge, die uns nachdenklich gestimmt haben, uns zum Lachen brachten oder in Staunen versetzten.

Potsdam

Überschwemmungen, eine Kindesentführung, eine Publikumsmagnet, eine Paketbombe, eine Hausbesetzung, Stinkbomben beim Gottesdienst, ein pinker Bus in der Stadt und und und... Das Jahr 2017 war in Potsdam alles andere als ereignislos.

Im Norden wächst die Wut, in der Mitte eröffnet ein Publikumsmagnet. Sansibar heißt der neue Partner, Blu das neue Bad. In der City versinkt ein Auto, an einer Baugrube erhebt sich Protest. – Das Jahr 2017 in Potsdam im Rückblick. Zur Bildergalerie

Potsdam-Mittelmark

In das Bus-Netz des Landkreises ist Bewegung gekommen, ein Panzer-Konvoi trifft auf Protest und ein Autofahrer stirbt nach dem Zusammenstoß mit Watussi-Rindern. Die Ereignisse aus Potsdam-Mittelmark im Überblick.

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Ein Blick auf die vergangenen zwölf Monate lässt schmunzeln, macht nachdenklich, stimmt fröhlich oder ärgert. Die Bandbreite der Themen ist groß. Zur Bildergalerie

Ein bildreicher Rückblick auf das, was Kulturgruppen und Vereine im Süden des Kreises Teltow-Fläming 2017 auf die Beine gestellt haben. Zur Bildergalerie

Brandenburg an der Havel

Eine Behelfsschranke am Bahnübergang Ziesarer Landstraße wird im Februar zur überregionalen Lachnummer, zwei Feuerwehrleute sterben bei einem Einsatz und Dietlind Tiemann schafft den Sprung in den Bindestag. Die Ereignisse aus Brandenburg an der Havel und Umgebung im Überblick.

Dieser Schatz wird jedes Jahr von uns gehoben. Es sind Bilder aus den Städten und Dörfern, die festhalten, was in den vergangenen zwölf Monaten in der Region geschehen ist. Sie landen in den Jahresrückblicken, die wir in dieser Woche veröffentlichen. Wer sich erinnern möchte, kann dies bei einem Blick in die Galerie tun. Zur Bildergalerie

Ostprignitz-Ruppin

Erinnern Sie sich noch? Als im Gumtower Dorf Vehlin sich die Zahl der Menschen auf einen Schlag verzehnfachte? Das 800-köpfige Fahrerfeld der 20. Tour de Prignitz machte dort Mittagspause. Oder als die Geflügelpest auch die Kleintierzüchter noch lange beschäftigte?

Vieles trug sich 2017 zu, so auch im Kommunalverbund „Kleeblatt“, der aus den vier Regionen Kyritz, Gumtow, Neustadt und Wusterhausen besteht. Zur Bildergalerie

Prignitz

18 Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden im Wald bei Breese in die Luft gesprengt, der Windpark "Vormark" nimmt Gestalt an und die „Dickste Buche Deutschlands" in Hoppenrade nimmt nach einem Sturm erheblichen Schaden. ie Ereignisse aus der Prignitz im Überblick.

Ein ereignisreiches Jahr 2017 geht zu Ende. Höhepunkte gab es einige in der Prignitz. Ein Blick in die vergangenen zwölf Monate lässt schmunzeln, nachdenken und zuweilen lauthals lachen. Zur Bildergalerie

Oberhavel

Alle Augen richteten sich im Sommer auf Leegebruch: Dort richtete das Jahrhunderthochwasser verheerende Schäden an. Zu den traurigen Ereignissen des Jahres gehört auch der Tod von Tierpark-Chef Horst Eichholz. Ein Rückblick auf die schönen und traurigen Ereignisse in Oranienburg.

So sah das Jahr 2017 in den acht Ortsteilen von Oranienburg aus. Zur Bildergalerie

Havelland

Die MAZ-Redaktionen in Rathenow und Falkensee haben die wichtigsten Ereignisse 2017 im Havelland gesammelt und in einer Bildergalerie veröffentlich.

2017 war ein ereignisreiches Jahr. Was bleibt, sind Momente – glückliche und traurige. Die MAZ-Redaktion in Rathenow hat die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zusammen gesammelt und in einer Bildergalerie veröffentlich. Viel Spaß beim Durchklicken! Zur Bildergalerie

Dieser Schatz wird jedes Jahr von uns gehoben. Es sind Bilder aus den Städten und Dörfern, die festhalten, was in den vergangenen zwölf Monaten in der Region geschehen ist. Sie landen in den Jahresrückblicken, die die MAZ in dieser Woche veröffentlicht. Wer sich erinnern möchte, kann dies auch bei einem Blick in unsere Online-Galerie tun. Zur Bildergalerie

Teltow-Fläming

Sturm Xavier richtete in der Region um Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow große Schäden an, die Landfleischerei Bendig kämpfte um ihr Überleben (und wurde gerettet) und in Wietstock wurde ein Heiratsantrag auf vier Autos gestellt.

Manches schwere Schicksal hatten Menschen 2017 in der Region zu tragen, andere erlebten positive Überraschungen. Wir blicken zurück auf das Jahr. Zur Bildergalerie

Das waren die wichtigsten Ereignisse in der Kreispolitik, in der Wirtschaft und Gesellschaft im Landkreis Teltow-Fläming im Jahr 2017. Zur Bildergalerie

Dahme-Spreewald

Die Höhepunkte aus den Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Schönefeld im Norden des Landkreises Dahme-Spreewald in diesem Jahr. Neben Bürgermeisterwahlen wurde jede Menge gebaut. Und ein Musik-Festival in Kiekebusch wurde in letzter Minute verboten.

Bürgermeisterwahlen, Bauprojekte und ein in letzter Minute abgesagtes Musik-Festival: Im Jahr 2017 war in den Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Schönefeld einiges los. Zur Bildergalerie

Von MAZonline