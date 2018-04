Jeder dritte Azubi in Brandenburg schmeißt hin

Potsdam. Immer mehr Lehrlinge in Deutschland brechen ihre Ausbildung ab. Im Jahr 2016 wurden bundesweit 146 376 Verträge aufgelöst. Damit haben so viele Jugendliche vor der Abschlussprüfung mit ihrer Lehre aufgehört wie seit Beginn der Neunzigerjahre nicht mehr. Die Abbrecherquote beträgt 25,8 Prozent, wie aus dem Entwurf des Berufsbildungsberichts 2018 hervorgeht, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. In Brandenburg liegt die Auflösungsquote für Ausbildungsverträge sogar bei rund 32 Prozent. Das berichtet der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg, Bernd Becking.

Golze (Linke) für bessere Berufsberatung

Nach den Worten von Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze (Linke) ist die Abbrecherquote in Brandenburg eindeutig zu hoch. Die Gründe seien allerdings unterschiedlich. Manche würden den Ausbildungsvertrag abbrechen, um in einer anderen Firma einen neuen abzuschließen. Andere würden nur die Branche wechseln und in der dualen Ausbildung bleiben. „Manche wiederum brechen ab, um ein Studium zu beginnen.“ Golze kündigte an, die Ausbildungsbetriebe mit „einer Art Coaching“ zu unterstützen, um Abbrüche möglichst klein zu halten. Eine große Rolle spiele auch die Berufsberatung, sagte sie.

Jede zweite Kochlehre endet vorzeitig

Je nach Branche sind die Abbruchquoten unterschiedlich: Bei Sicherheitspersonal und Restaurantfachkräften lag der Anteil der Vertragsauflösungen zuletzt bei 50 Prozent, bei Köchen waren es 48,6 Prozent und im Gastgewerbe 40,8 Prozent. Dagegen beendeten nur 4,1 Prozent der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten ihre Lehre nicht.

„Junge Leute gehen anders an ihre Ausbildung heran als früher. Zu meiner Zeit hieß es: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Diese Haltung ist heute nicht mehr so weit verbreitet“, sagte Olaf Schöpe, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Brandenburg. Gerade in der Gastronomie hätten viele Jugendliche ein Problem damit, abends oder am Wochenende zu arbeiten.

Arbeitgeberpräsident Kramer: Kein Abbruch, sondern Wechsel

„Über die Hälfte der Vertragslösungen sind keine endgültigen Ausbildungsabbrüche, sondern gehen mit einem Wechsel des Ausbildungsbetriebes oder des -berufs einher. Die Auszubildenden verbleiben also weiter im Qualifizierungsprozess als berufliche Fachkräfte“, sagte Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). „

Die Abbruchquote liegt somit mit rund 12 Prozent deutlich niedriger als im Hochschulbereich mit 29 Prozent.“ Die Zunahme der Abbrecherzahl habe auch mit der guten Lage am Lehrstellenmarkt zu tun: „Bei einem größeren Angebot an Ausbildungsstellen lösen junge Menschen eher den Ausbildungsvertrag und wechseln in ein anderes Ausbildungsverhältnis.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verwies dagegen darauf, dass die Vertragsauflösung häufig auf eine geringe Ausbildungsvergütung zurückzuführen sei. „Gerade in Branchen mit einer schlechten Bezahlung ist die Abbrecherquote deutlich höher. In solchen Berufen herrscht oft eine große Unzufriedenheit“, sagte Marcel Voges, Bildungsreferent beim DGB Berlin-Brandenburg. So sei es bereits vorgekommen, dass im Friseurhandwerk ganze Berufsschulklassen aufgelöst wurden, weil zu viele Jugendliche ihre Friseurlehre abgebrochen hätten.

Von Igor Göldner, Torsten Gellner und Rasmus Buchsteiner