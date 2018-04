Potsdam

Ein kleinräumiges Tief namens Ottilia, das ins Baltikum zieht, sorgt ab Mittwoch für turbulentes Wetter in Brandenburg und im gesamten Nordosten.

Sturmböen am Mittwoch

Der Wind nimmt bis zum Mittag landesweit deutlich zu. Ab dem späteren Vormittag weht er frisch bis stark mit Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am späten Nachmittag lässt der Wind jedoch wieder nach.

Bei starker Bewölkung muss laut DWD immer wieder mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 16 Grad in der Prignitz und bis 21 Grad an der Neiße.

Am Donnerstag typisches Aprilwetter

„Typisches Aprilwetter ereilt die Brandenburger am Donnerstag“, so Ulrike Maiwald vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam. Sonne wechselt mit Wolken und Regen, und es bleibt windig. Sogar Gewitter sind möglich. Es wird höchstens 16 Grad warm.

Zum Baumblütenfest wird es freundlicher

Ab Freitag soll es laut DWD aber schon wieder freundlicher werden. Der Wind lässt nach, es bleibt weitgehend trocken, und die Temperaturen klettern wieder auf um die 20 Grad. „Keine schlechten Aussichten zur Eröffnung des Werderaner Baumblütenfestes“, so Maiwald.

Von MAZonline