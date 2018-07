Senftenberg

Der Berliner Quantenchemiker Joachim Sauer ist Ehrendoktor der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus Senftenberg. BTU- Präsident Jörg Steinbach, selbst Chemieingenieur, überreichte dem Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Urkunde der Ehrenpromotion am Montagnachmittag im Konrad-Zuse-Medienzentrum auf dem Campus Senftenberg. Anlass war der fünfte Geburtstag der aus der Fusion zweier Hochschulen hervorgegangenen BTU Cottbus-Senftenberg.

Schulzeit in Senftenberg

„Seine Ehefrau spielt dabei gar keine Rolle“, betont der Professor für Chemische Prozessmodellierung an der BTU, Matthias Suckow, der schon seit einem Jahr für eine Ehrenpromotion Sauers wirbt. „Joachim Sauer bekommt den Ehrendoktor als Wissenschaftler und als Kind dieser Stadt.“ Sauer wurde 1949 in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) geboren und war dort zur Schule gegangen. Noch heute unterstützt er das Friedrich-Engels-Gymnasium das zu Sauers Schulzeit noch die erweiterte Oberschule „Walther Rathenau“ war. Als Wissenschaftler sei Sauer sowieso „über jeden Zweifel erhaben“, sagt Suckow. Als Quantenchemiker wende er in mathematisch geprägten Modellen die Quantenmechanik auf chemische Prozesse an. Insbesondere beschreibe er die elektronische Struktur von Atomen und Molekülen und die Auswirkung dieser Struktur auf die Reaktionsfähigkeit eines Materials. Sauer hat besonders die Wirkungsfähigkeit von Katalysatoren untersucht. Katalysatoren bringen einen chemischen Prozess in Gang, gehen aber unverändert wieder aus ihm hervor. Auch die BTU profitiert von dieser Arbeit. An der Hochschule werden zum Beispiel Kohlenstoffe mit riesiger Oberfläche als Katalysatoren entwickelt. „Man muss wissen, wie groß die Bindungskräfte an dieser Oberfläche sind“, sagt Suckow. Sauers Modelle würden dabei helfen.

Begegnung am Zentralinstitut

Der 1949 geborene Sauer hatte von 1967 bis 1972 Chemie an der Berliner Humboldt-Universität studiert. Von 1977 bis 1991 leitete er die Arbeitsgruppe Quantenchemie am Zentralinstitut für physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin. Im Rahmen dieser Tätigkeit lernte er 1984 seine heutige Ehefrau Angela Merkel kennen. Die studierte Physikerin war 1978 mit einer Bewerbung an der Technischen Hochschule Ilmenau gescheitert und daraufhin an das Ost-Berliner Institut gegangen. Sauer und Merkel heirateten erst im Dezember 1998. Sauer hatte damals schon fünf Jahre den Lehrstuhl für Physikalische und Theoretische Chemie an der Humboldt-Universität inne, Merkel war gerade Generalsekretärin der im September aus der Regierung gewählten CDU geworden.

Von Rüdiger Braun