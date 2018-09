Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der 7. bis 13. Klassen aus der Region Nordwestbrandenburg genauso wie deren Eltern, Onkels und Tanten, Omas und Opas – welche ja in der Regel nicht selten die Rolle des Berufsberaters übernehmen. Darüber hinaus bietet sich ein Besuch der 13. Jobstartmesse für Ausbildung und Studium aber auch für Großstädter, etwa aus Berlin oder Hamburg sowie potenzielle Heimkehrer in die Region an, um mit Personalern ins Gespräch zu kommen.

Am hauseigenen Stand informieren Janine Köhler (22) und Isabel Berthold (20) zwischen 10 und 13 Uhr über eine Ausbildung bei der MAZ.

MAZ/kb