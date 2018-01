Brandenburgs Jusos machen Druck gegen GroKo

Delegierte halten am 24.11.2017 auf dem Juso-Bundeskongress im E-Werk in Saarbrücken (Saarland) während der Rede des SPD Parteivorsitzenden Schulz Schilder mit der Aufschrift "Keine GroKo" und "No GroKo" in die Höhe.



Quelle: dpa