Ausnahmezustand in Cottbus: Bewohner eines Flüchtlingsheimes gehen tagelang bei verschiedenen Anlässen immer wieder aufeinander los. Es gibt Verletzte, die Polizei hat mehrere Großeinsätze. Die Taten werden als Landfriedensbruch eingeschätzt. Währenddessen warnt Innenminister Karl-Heinz Schröter derweil in Potsdam vor Islamismus in Brandenburg.