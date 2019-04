Potsdam

Gegenwind für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU): Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) lehnt die geplante bundesweite Öffnung regional begrenzter Krankenkassen ab, da es einen bundesweiten Preiswettbewerb um Versicherte zur Folge habe. Am Ende könne die Zahl der Krankenkassen sogar abnehmen, warnte die Ministerin.

„Gerade für die Menschen in Ostdeutschland wäre es ein großes Risiko. Die Versorgung der Menschen in ländlichen und dünnbesiedelten Regionen würde durch solch einen bundesweiten Preiswettbewerb ernsthaft beeinträchtigt. Die Menschen in Ostdeutschland wären die Verlierer dieser unnötigen Reform“, sagte Karawanskij bei der Veranstaltung „AOK-Forum live“ am Dienstagabend in Potsdam laut Redemanuskript. Sie habe Spahn eine kritische Stellungnahme geschickt, hieß es.

Spahn will Kassen öffnen

Spahn will gesetzliche Regionalbegrenzungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen ( AOK), aber auch bestimmter Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen streichen. Damit sollen Versicherte eine größere Auswahl haben. Auch der Wettbewerb unter den Kassen soll so gestärkt werden.

Die Pläne sorgen auch bei der AOK Nordost, die für Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, für Unruhe. Die Versorgung der ländlichen Regionen werde damit gefährdet, hatte Daniela Teichert, Beauftragte des Vorstandes der AOK Nordost kritisiert.

Bisher ist die Aufsicht über die Krankenkassen regional geregelt. Das könnte nach Spahns Plänen bald nicht mehr der Fall sein, deswegen regt sich in mehreren Bundesländern Widerstand. Regional verwurzelte Kassen seien wichtig, um auf besondere Bedarfslagen vor Ort reagieren zu können, so Karawanskij. Sie verwies auf regionale Kooperationen und Modellprojekte, wie etwa die Schulgesundheitsfachkräfte an öffentlichen Schulen oder das Projekt Agnes.

