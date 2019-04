Berlin

Zum sonnigen Osterwochenende haben in Berlin die ersten Freibäder geöffnet: Am Wannsee standen am Karfreitagmorgen schon Leute Schlange. Mehr als hundert Gäste kamen bis zum Mittag in das Strandbad, Hartgesottene sprangen direkt ins Wasser. Die Wassertemperatur betrug nach Angaben des Wetter-Informations-Dienst Berlin zum Start der Freibadsaison rund 10 Grad Celsius.

Zur Galerie Vor dem Eiersuchen eine Runde schwimmen? Zu Ostern haben in der Hauptstadt schon die ersten Freibäder geöffnet. Das Wetter spielt mit.

An Land versprach der Deutsche Wetterdienst für das Osterwochenende viel Sonnenschein und Temperaturen von 19 bis 23 Grad in der Hauptstadt und in Brandenburg. „Bei Temperaturen um die 22 Grad steht der Ostereiersuche im Freien nichts entgegen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam. Auch nachts bleibt es laut der Vorhersage klar, die Temperaturen sinken dann auf knapp über Null.

Saisoneröffnung in Brandenburg wird verschoben

Auch das Sommerbad Wilmersdorf und das Kreuzberger Prinzenbad sind seit dem Morgen für Besucher geöffnet. Die für den 1. Mai geplante Saisoneröffnung im brandenburgischen Strandbad Wandlitzsee ( Barnim) muss dagegen wegen andauernder Arbeiten zur Kampfmittelsuche auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nach Munitionsfunden bei stichprobenartigen Untersuchungen Mitte März habe ein Tauchteam Anfang April im Strandbad mit der Suche nach weiterer Munition begonnen, teilte die Gemeindeverwaltung Wandlitz mit. Diese Arbeiten sollen nach Ostern mit weiteren Tauchern fortgesetzt werden. Ein Datum für eine mögliche Saisoneröffnung konnte die Verwaltung zunächst nicht nennen.

Von MAZonline/dpa